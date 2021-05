Tennis, al Roland Garros Fognini avanza al secondo turno

Parigi – Comincia bene l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros. Il tennista ligure supera in tre set il francese Grégoire Barrère con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-4 e avanza al secondo turno.

Inizia bene il Roland Garros di Naomi Osaka. La giapponese, numero due al mondo e quattro volte campionessa Slam, ha sconfitto per 6-4, 7-6(4) la rumena Patricia Maria Tig, numero 63 del mondo, nel match che ha aperto il programma sul Court Philippe-Chatrier.

E’ invece subito stata eliminata una delle quattro azzurre nel tabellone, Silvia Cocciaretto, che era all’esordio a Parigi. La 20enne marchigiana, ripescata come lucky loser dalle qualificazioni, è stata sconfitta all’esordio per 6-1 6-3 da Ana Bogdan. Un’altra qualificata, la ucraina Anhelina Kalinina, ha eliminato a sorpresa la tedesca Angelique Kerber, per 6-2, 6-4. (Ansa)

