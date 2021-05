Covid, dall’Argentina al Brasile: la Coppa America cambia sede

Salgono i contagi da Covid 19 in Argentina e slitta la sede della Coppa America. Si disputerà in Brasile, dopo la rinuncia sofferta del Paese di Maradona. Dopo la lunghissima tradizione di ospitare la manifestazione di calcio nel luogo in cui è nata e che ha visto crescere campioni del pallone del calibro dello stesso Maradona e Lionel Messi, la pandemia costringe a cambiare i piani ancora allo sport.

L’annuncio è arrivato dalla Confederazione sudamericana del calcio. L’inizio del torneo è previsto per il 13 giugno, con finale il 10 luglio. Mentre in Europa e negli Stati Uniti la pandemia sembra rallentare e dare respiro alla quotidianità dei cittadini con il ritorno ad una normalità nuova, in Sudamerica la situazione è drammatica. In Argentina, come nello stesso Brasile.

(foto@CopaAmericaTwitter)

