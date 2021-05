Fiumicino, ai Porti imperiali arrivano gli spettacoli di “Odissea, percorsi”: il programma

Fiumicino – L’associazione Metis Teatro presenta negli spazi del Parco archeologico di Ostia Antica e più precisamente nell’area archeologica dei Porti imperiali di Claudio e Traiano e nella Necropoli di Porto a Isola Sacra (Fiumicino), il progetto “Odissea, percorsi”.

Una rosa di cinque studi/spettacolo che si svolgeranno il 5 e 6 giugno nel suggestivo e magico scenario dei Porti di Claudio e Traiano ed un appuntamento conclusivo il 19 e 20 giugno all’interno della Necropoli di Porto a Isola Sacra che vedrà coinvolti gli interpreti in una selezione di monologhi tratti dagli spettacoli in forma di mise en espace itinerante per il pubblico in cui ogni attore agirà per un numero ristretto di spettatori che verranno guidati attraverso luoghi deputati tra gli edifici funerari.

Con “Odissea, percorsi”, l’associazione culturale MetisTeatro riprende il suo studio sui classici dopo aver portato in scena nel giugno 2019 cinque studi dedicati all’Iliade (Voci, Colpa, Nekia, Lacrime, Egò rappresentati al Teatro Centrale Preneste e al Teatro Quarticciolo di Roma); ancora una operazione che intende rintracciare all’interno del poema omerico delle linee tematiche trasversali da percorrere e restituire attraverso originali partiture drammaturgiche. Polytropos sulla figura e le diverse identità di Odisseo, Nemesi, che mette al centro il tema della vendetta, Nostoi sul ritorno degli eroi all’indomani della presa di Ilio, Hypnos che abbraccia i canti dal V al XII e quindi quelli più strettamente dedicati al viaggio, e infine Kairos sulla contrapposizione e il destino dei due grandi protagonisti di Iliade ed Odissea, Achille e Odisseo.

Cinque studi con un gruppo di valenti interpreti, giovani in formazione, o semplici appassionati, molti tra loro anima dell’associazione da oltre 10 anni, dedicati a quell’opera archetipica e potente che è Odissea, e che al pari ed insieme ad Iliade è giunta sino a noi da quella età arcaica che ancora e con straordinaria modernità ci restituisce tòpos umani oltre che letterari, dentro un tempo che dal ciclo degli eroi – così chiaro, frontale e cristallino – ci traghetta nel tempo dell’uomo moderno.

Il programma

Sabato ore 10: Hypnos

con: Attilio Caccetta, Giorgia Cacciante, Federica Cesino, Caterina Cosentino, Fabrizio Cuomo, Fabrizio De Lieto, Alessio Di Gese, Michele Di Salvo, Paola Grasso, Debora Masci, Monica Pierucci, Antonio Orsini, Teresa Santoro, Giulia Scarani, Simonetta Serra, Liliana Zattini

ore 11.30: Nemesi

con: Emanuele Bracciani, Tea Brandi, Alessio Frabotta, Paolo Greco, Francesca Kropp, Andrea Mauri, Sara Mencattini, Valentina Noviello, Marina Torre

Domenica 6 giugno ore 10: Nostoi

con : Rossana Boscolo, Angela Carbone, Antonella Corsaro, Francesca Consiglio, Alessandro Lentini, Alice Rinalduzzi, Franco Tinto

ore 11.30: Polytropos

con: Rosanna Bosso, Loredana Bove, Andrea Griffa, Iacopo Landrini, Margherita Messina, Veronica Morelli, Vincenza Morelli, Rosario Murdica, Lorella Pipi, Sandro Ponzi, Len Rosich, Stefano Sartini, Monica Verde

ore 16: Kairòs

con: Sabrina Attanasio, Valentina Cacciante, Mena Di Siena, Angela Di Tuccio, Eleonora Fradani, Tiziana Mezzetti, Simone Nori, Sabrina Ottaviani, Sara Pecoraro, Antonella Pulcini, Andrea Ranieri

Sabato 19 giugno ore 10.30: Monologhi

con: Rossana Boscolo, Rosanna Bosso, Loredana Bove, Angela Carbone, Antonella Corsaro, Andrea Griffa, Iacopo Landrini, Sandro Ponzi, Andrea Ranieri

Domenica 20 giugno ore 10.30: Monologhi

con: Caterina Cosentino, Alessio Di Gese, Eleonora Fradani, Paola Grasso, Valentina Noviello, Giulia Scarani, Simonetta Serra

ore 11.30: Hypnos (replica)

L’associazione

L’associazione MetisTeatro è formata da allievi attori o semplici appassionati, ed ha realizzato negli anni studi/spettacolo negli spazi più diversi e per i pubblici più eterogenei, ricevendo attenzione e alcuni riconoscimenti a rassegne e festival di settore. Negli ultimi anni ha portato in scena diverse produzioni in siti archeologici (negli spazi del Ninfeo della Villa dei Quintili, Malborghetto Flaminio, San Nicola a Capo di Bove, Circolo di Massenzio, Anfiteatro Romano dell’antica città di Roselle). Nel 2011 con lo spettacolo “Laudes” è stata premiata al Festival Teatri del Sacro, (categoria amatoriali). Sempre nel 2011 ha ideato la rassegna Altri Scenari (1° Ed. Teatro dell’Orologio, 2° Ed. Teatro Sala Uno, Roma, 3° Ed. Casa delle Culture, Roma, 4° e 5° Ed. Teatro Sala uno) che ha visto alternarsi nelle diverse edizioni un gran numero di interpreti e partecipazione di pubblico.

Peculiarità del gruppo è riportare l’attenzione su un teatro che possa essere il più possibile inserito nel contesto sociale e che risponda alla richiesta sempre più presente di utilizzare il linguaggio teatrale quale canale privilegiato di espressione e contatto umano, insostituibile e prezioso. Uno specifico che si colloca in ambito formativo nell’idea del valore della pratica teatrale quale strumento di trasformazione, condivisione e crescita, educazione e cultura, spazio libero e autentico di espressione, di relazioni, di possibilità.

La direzione artistica di MetisTeatro è di Alessia Oteri (1970), attrice diplomata nel 1992 alla Scaletta di Roma, laureata al Dams e dottore di ricerca in Storia del Teatro all’Università di Siena, fino al 2014 cultrice della materia della cattedra di Istituzioni di regia del Dams, e regista di oltre 100 produzioni teatrali per MetisTeatro.

