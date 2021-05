Gaeta, non si fermano all’alt dei carabinieri e nella fuga si schiantano contro un’altra auto

Gaeta – Proseguono le indagini che nella serata di ieri 30 maggio 2021, a Gaeta, hanno portato all’arresto di un 19enne ed un 18enne ed alla denuncia in stato di libertà di un 16enne, da parte dei militari della locale tenenza carabinieri.

I giovani, infatti, a seguito di un controllo da parte dei militari dell’Arma, non si fermavano all’alt e, nella fuga, si sono andati a schiantare contro un’altra autovettura, a bordo della quale viaggiavano un neonato di 3 mesi con i suoi genitori, causando lesioni (giudicate guaribili in giorni 7) alla madre e al padre del piccolo. Ma usciti dall’auto non si sono fermati a prestare soccorso.

Non solo: i tre ragazzi, nel tentativo di proseguire la fuga a piedi, strattonavano anche i carabinieri intervenuti provocando delle lesioni ad uno degli stessi. A seguito dell’udienza tenuta nella mattinata odierna, ai due maggiorenni veniva convalidato l’arresto e rimessi in libertà a causa della richiesta dei termini a difesa da parte degli avvocati dei due indagati, in attesa dell’udienza del processo fissata ad ottobre.

Le indagini postume all’arresto sono dirette anche a verificare a cosa servissero i due coltelli ed i tirapugni trovati nei loro confronti. A carico degli arrestati è stato emesso anche il foglio di via obbligatorio per tre anni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

