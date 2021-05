Infernetto, ancora un incidente al benzinaio di via Wolf Ferrari: “Siamo alle solite”

Ostia – Ancora un incidente all’entrata del benzinaio di via Wolf Ferrari in zona Infernetto.

Solo qualche minuto fa un auto e uno scooter si sono scontrati in una zona che secondo i residenti: “E’ solita a questo tipo di incidenti”.

Intanto sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia locale X gruppo mare oltre a i sanitari del 118. Sono in corso i rilievi del caso per stabilire le eventuali responsabilità, mentre al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Il traffico sulla strada al momento risulta congestionato. Lo scontro ha contribuito a rallentare il transito delle auto in fila al semaforo che consente l’immissione sulla Cristoforo Colombo.