Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Come domenica anche la nuova settimana si aprirà con una saccatura depressionaria collocata sugli stati centro-orientali del Continente, innescata dalla discesa di correnti fresche ed instabili settentrionali in scorrimento lungo il fianco sudorientale dell’anticiclone, posizionato con i suoi massimi sulla Scandinavia. Riuscirà ad insidiare parzialmente il tempo sulle nostre regioni con refoli nordorientali che di tanto in tanto si spingeranno fin verso il Mediterraneo centrale nella prima parte della settimana, provocando alcuni rovesci lunedì su Alpi occidentali, zone interne della Sardegna di Calabria e Sicilia ioniche, specie nelle ore diurne.

METEO LUNEDI’ 31 MAGGIO. Al Nord, nubi irregolari e qualche pioggia su ovest Piemonte e Ponente Ligure, altrove asciutto con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Temperature stabili, massime tra 20 e 24. Al Centro, variabilità diurna sui settori interni con locali piovaschi su rilievi toscani e sardi, più sole altrove. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 20 e 25. Al Sud, sole prevalente salvo qualche piovasco a carattere sparso più probabile nelle ore diurne su Calabria interna e messinese. Temperature stabili, massime tra 19 e 24.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del medio Tirreno, per un giornata in prevalenza soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio. I cieli tuttavia potranno essere comunque solcati da nubi sparse, che nel pomeriggio potranno sfociare in brevi rovesci o temporali su Apuane, Appennino laziale e tra le province di Latina e Frosinone. Temperature massime in lieve ripresa ovunque, gradevoli, minime invece in calo su valori frizzanti all’alba. Venti da Nordest sulle aree interne, da Ovest-Nordovest su quelle costiere e sub-costiere. Mare poco mosso o al più localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Dopo una domenica moderatamente instabile, specie sul Lazio, sulle regioni centrali tirreniche la nuova settimana vedrà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, pur con addensamenti sparsi, che sui settori appenninici potranno sfociare in brevi e localizzati rovesci diurni. Lunedì qualche acquazzone o temporale potrà ancora interessare anche il basso Lazio. Il 2 giugno si prospetta sostanzialmente stabile e in prevalenza assolato. Le temperature rimarranno su valori gradevoli fino al 2 giugno, anzi a tratti anche fresco specie nottetempo e al mattino. Ma a seguire probabile arrivo del primo caldo estivo, con punte anche di 30°C entro giovedì o venerdì prossimi.

Fonte: 3B Meteo