Musica sacra e preghiere: a Santa Maria Maggiore una giornata in ricordo delle vittime del Covid

Roma – Musica sacra e preghiere per ricordare le vittime del Covid-19. L’appuntamento è per martedì 1 giugno nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, nel cuore di Roma, dove martedì 1 giugno si terrà un’iniziativa in accostamento al progetto “Santuari di Speranza” per le vittime del Covid-19 promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Ricco il calendario di eventi che si terranno dentro (e fuori) la basilica.

A partire dalle ore 14, e fino alle ore 16, il ciclo di visite guidate ogni 30 minuti alla Loggia e ambienti superiori della

Basilica Papale.

Dalle 16:30 la catechesi mariana con titolo “Maria Madre della Chiesa”, presieduta da mons. Vincenzo Francia, mariologo, già Officiale della Santa Sede presso la Congregazione per le Cause dei Santi.

Dalle 17:15 la preghiera del Rosario presieduto da mons. Vittorio Formenti, Prefetto della Fraternitas Mater Dei et Ecclesiae. Seguirà, alle ore 18:00, la Santa Messa all’Altare Papale. A presiedere la celebrazione S.E.R. Mons. Antonios Aziz Mina, Prefetto di Sagrestia.

Dalle 19:30 il momento conclusivo e Offerta Musicale, con la direzione del M° Mons. Valentino Miserachs, Decano del Capitolo Liberiano, presso l’Edicola votiva Maria Salus Populi Romani della Parrocchia di San Vitale, in Via Nazionale 189.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sacrestia o contattare il numero di telefono 0669886800 o l’indirizzo email fraternitas.smm@basilica.va.

