Pomezia, approvato il “Piano di Marketing Turistico Strategico e Territoriale”

Pomezia – Approvato in Giunta il “Piano di Marketing Turistico Strategico e Territoriale” per rilanciare il turismo. Uno strumento unico e innovativo, che vuole valorizzare le peculiarità del territorio nella sua duplice espressione: cittadina legata a Pomezia e costiera legata a Torvaianica.

Il piano, che analizza in dettaglio le risorse del territorio e le potenzialità di sviluppo, si articola in due fasi: nella fase 1 è stata realizzata l’analisi strategica, che ha costruito gli elementi conoscitivi necessari, e sono stati definiti la strategia di marketing ed il posizionamento del territorio; mentre nella fase 2 vengono definite le linee guida per la costruzione dei prodotti turistici principali (cultura e intrattenimento) e per la definizione del piano di comunicazione e di promozione dell’offerta turistica.

Un lavoro lungo e impegnativo, caratterizzato dalla collaborazione con tutte le realtà operanti nel settore, dalla profondità dell’analisi e da una visione allargata e partecipata per lo sviluppo futuro.

“Siamo consapevoli delle potenzialità di sviluppo del nostro territorio – ha spiegato la vice Sindaco Simona Morcellini – e per valorizzarlo abbiamo messo a punto una serie di interventi progettuali in grado di innescare virtuosi processi di crescita economica e sociale. Il territorio del Comune di Pomezia si configura come un “Laboratorio d’Italia” in cui, accanto al patrimonio artistico, culturale e naturalistico, è presente la vita in tutte le sue forme caratterizzata dalla presenza di un polo industriale e d’innovazione di primaria importanza, da un polo turistico d’eccellenza che comprende il mare di Torvaianica, un consistente polo alberghiero, parchi divertimento e, nelle immediate vicinanze un outlet di grandi dimensioni. Una preponderante presenza di giovani e scuole completa il quadro di una Città viva e dinamica. Abbiamo analizzato questi molteplici aspetti coinvolgendo i diversi stakeholders presenti sul territorio, il risultato è un piano dinamico e dettagliato che rispecchia appieno la Città che stiamo costruendo e la destinazione turistica che ambiamo a diventare. Con le radici ben piantate nella nostra identità e i rami protesi verso il futuro”.

“Dotare il nostro Comune di un piano di marketing strategico territoriale per il turismo – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – è un lavoro centrale per lo sviluppo del territorio, che assume una valenza ancora più determinate in questo momento storico in cui il tessuto economico ha bisogno di rilancio. Si tratta di uno strumento innovativo, mai realizzato prima, che vuole individuare una strategia di sviluppo del territorio partendo proprio dal turismo. Per mostrare il volto turistico della nostra Città è necessario superare i confini territoriali e ragionare in termini di ambito, mettendo a punto una programmazione di medio-lungo termine. Siamo lieti di condividere i risultati emersi dal piano con tutta la cittadinanza; stiamo pianificando per il prossimo 16 giugno un evento, realizzato nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, di presentazione del piano. Sarà l’occasione per mandare online il nostro sito web dedicato al turismo e presentare le molte attività già pronte ad essere implementate. Aggiungo con orgoglio che abbiamo approvato anche la partecipazione al bando per la Destination marketing organization, per la costituzione di una organizzazione pubblico-privata che coinvolge tutti gli stakeholder turistici e che ambisce a tradurre in realtà le linee guida del Piano Turistico. Anche qui non anticipo nulla e dò appuntamento alla conferenza stampa”.

