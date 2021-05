Roma, minacce di morte e botte all’ex compagna anche davanti ai figli: arrestato

Roma – Sono stati gli investigatori della Polizia di Stato ad arrestare un 41enne che da anni maltrattava, minacciava ed insultava, anche davanti ai figli minori, l’ex compagna.

Il primo episodio violento, ricostruito dagli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso, risale al 2018 quando il 41enne ha picchiato l’allora convivente pur sapendo che la stessa era incinta. Le violenze e le minacce sono continuate anche nei mesi successivi e si sono consumate anche di fronte ai figli che la donna aveva avuto da una precedente relazione. La vittima ha deciso di porre fine alla relazione ma il comportamento dell’uomo non è cambiato e la donna ha continuato a ricevere ingiurie, minacce di morte ed a trovarsi più volte l’ex compagno sotto casa e fuori dalla scuola dei figli.

I poliziotti, dopo aver acquisito la denuncia della vittima ed aver riscontrato la veridicità delle accuse, hanno informato la Procura della Repubblica di Roma che, facendo proprie le risultanze investigative, ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale romano un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 41enne. La misura è stata eseguita dagli agenti del VI Distretto che hanno rintracciato e bloccato il 41enne sul posto di lavoro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

