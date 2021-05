Roma, muore accoltellato nell’appartamento a San Lorenzo

Roma – Un uomo di 53 anni è stato trovato morto con ferite da arma da taglio all’interno di una appartamento nel quartiere romano di San Lorenzo, lungo il corridoio della casa di via dei Liburni.

Nello stesso appartamento è stato ritrovato il figlio della vittima, 19enne, in gravi condizioni per ferite da arma da taglio. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I.

L’allarme è stato dato da alcune persone che dall’esterno della casa li hanno visti riversi a terra. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.