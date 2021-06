Aumento Tari a Fiumicino, Coronas: “E’ inutile scaricare le responsabilità sulla vecchia Giunta”

Fiumicino – “In merito al dibattito sull’aumento della Tari, ribadiamo che la Giunta Canapini ha operato in modo corretto senza farsi ‘beffe’ di nessuno come, invece, sottolineato dalla Magionesi (leggi qui)”. Così, in una nota, Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino.

“Chiudere un bilancio con i conti in ordine e con zero debiti – spiega il Capogruppo – è un traguardo per l’Amministrazione Comunale, a cui si dovrebbe auspicare ogni anno. Se poi, le delibere determinanti l’aumento delle tariffe sono utili al fine di far quadrare tale bilancio, non vedo perché scaricare la colpa sulla Giunta per un aumento dimostratosi necessario”.

“E’ giusto festeggiare i risultati raggiunti con la raccolta differenziata, – conclude Coronas – che, come ha ricordato Giancarlo Petrarca (leggi qui), è stata avviata fin dal 2012. A 8 anni dall’elezione di Montino, fare ‘scarica barile’ è un esercizio che ormai ha stancato“.

