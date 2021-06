Civitavecchia, incendio in un ricovero di attrezzi, intervengono i pompieri

Civitavecchia – Intono alle ore dodici di oggi, 1 giugno 2021, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti in zona Santa Lucia, via A. Baldini per l’incendio di un container adibito a ricovero attrezzi.

I Vigili del fuoco hanno estinto le fiamme che nel frattempo si erano propagate ad una struttura in legno adiacente ed hanno impedito alle stesse di propagarsi alla vegetazione circostante e ad alcune case presenti nelle immediate vicinanze.

La zona è stata messa in sicurezza, non si rileva la presenza di danni alle persone.