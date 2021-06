Comunali, Ciani (Demos): “Firme depositate, pronti per le primarie. Risultato mai scontato”

Regione Lazio – “Ora basta tattiche e balletti sui nomi. Le primarie possono essere uno strumento di importante partecipazione democratica e grande mobilitazione, il cui risultato non è mai scontato (come in troppi pensano).

Roma, in sofferenza per tanti motivi ed umiliata da un’amministrazione nemmeno lontanamente all’altezza della situazione, merita una nuova classe dirigente. Con le primarie i cittadini potranno scegliere e noi siamo pronti con la nostra proposta di Roma Capitale Sociale: una città universale per vocazione, che riesca a dare servizi di prossimità, con le persone al centro” – Così il Consigliere Regionale, candidato sindaco Paolo Ciani, commenta la consegna delle candidature al coordinamento organizzativo delle primarie.

“Con Demos parteciperemo anche alle primarie per Presidente di Municipio: saremo presenti con nostri candidati nel Municipio I (con Matteo Costantini, consigliere uscente di Demos), in Municipio III (con Angela Silvestrini, consigliera uscente di Demos), in Municipio IX (con Laura Giovannercole), in Municipio X (con Franco De Donno, consigliere uscente di Laboratorio Civico X-Demos), in Municipio XII (con Marco Donati), in Municipio XIV (con Massimo Moretti).

Persone espressione della società civile, impegnate in ambiti associativi, che si mettono in gioco per i loro territori: in un tempo di crisi della politica, una boccata di aria buona” – conclude Ciani.

