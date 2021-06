Coppa del Mondo di canottaggio, 85 azzurri per Sabaudia

Sabaudia – Sarà una compagine azzurra molto nutrita quella che, dal 4 al 6 giugno prossimi, prenderà parte alla terza ed ultima prova della Coppa del Mondo 2021, in programma sulle acque del lago di Sabaudia che tornano alla ribalta internazionale con un evento remiero dopo quarantatre anni (nel 1978 l’ultima edizione della Regata Internazionale “Trofeo Natale Bertocco”).

La Direzione Tecnica ha infatti reso nota la composizione della Delegazione che rappresenterà i colori azzurri, in occasione dell’appuntamento casalingo sul lago “all’ombra del Circeo“, della quale fanno parte ben 85 atleti, di cui 61 appartenenti alla categoria Senior e 24 a quella Pesi Leggeri. Lo staff tecnico del direttore tecnico Francesco Cattaneo a Sabaudia sarà composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico femminile), Spartaco Barbo (Capo Allenatore settore Under 23 maschile), Benedetto Vitale (Capo Allenatore settore Under 23 femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Claudio Romagnoli (Coordinatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore olimpico femminile), Giancarlo Romagnoli (Allenatore settore Olimpico maschile), Dario Cerasola (Allenatore Squadre Nazionali), Marco Russo (Collaboratore settore Under 23 maschile), Marco Costantini (Allenatore Societario). Di seguito l’elenco dei convocati per Sabaudia:

Senior Maschili e Femminili: Benedetta Faravelli (Carabinieri – SC Esperia), Laura Meriano (Carabinieri – SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri – SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri – SC Padova), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Gustavo Ferrio, Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia), Lorenzo Gaione (CUS Torino), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle – CC Aniene), Clara Guerra (Fiamme Gialle – Pro Monopoli), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle – SC Bissolati), Emanuele Capponi, Matteo Lodo, Mario Paonessa, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle-SC Eridanea), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle-SC Lario), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-SC Moto Guzzi), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-SS Murcarolo), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro – CUS Torino), Matteo Castaldo (Fiamme Oro – RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro – SC Elpis), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Davide Comini (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro-SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Cesare Gabbia, Luca Parlato (Marina Militare), Achille Benazzo, Andrea Carando (RCC Cerea), Nunzio Di Colandrea, Volodymyr Kuflyk, Salvatore Monfrecola, Aniello Sabbatino, Alfonso Maria Scalzone (RYCC Savoia), Alessandro Gardino, Emilio Pappalettera (SC Armida), Silvia Terrazzi (SC Arno), Giovanni Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis (SC Gavirate), Nicolas Castelnovo, Ivan Galimberti (SC Lario), Riccardo Mattana (SC Milano), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Davide Verità (SC Monate), Pietro Cangialosi, Veronica Lisi, Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar).

Pesi Leggeri Maschili e Femminili: Stefano Oppo (Carabinieri), Giovanni Ficarra (CC Peloro), Matteo Mulas (CUS Pavia), Matteo Tonelli (CUS Torino), Pietro Ruta, Martino Goretti (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate), Arianna Noseda (Fiamme Rosse-SC Lario), Gabriel Soares, Antonio Vicino (Marina Militare), Arturo Rotta (RCC Cerea), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Elena Sali (SC Bissolati), Giovanni Borgonovo (SC Cernobbio), Alessandro Benzoni (SC Gavirate), Greta Parravicini, Patrik Rocek (SC Lario), Arianna Passini (SC Moltrasio), Simone Fasoli, Simone Mantegazza (SC Moto Guzzi), Alessandro Durante (SC Telimar), Greta Martinelli (SC Tremezzina), Niels Torre (SC Viareggio), Paola Piazzolla (VVF Billi). (canottaggio.org)

