Covid, nel Lazio due giovani sposi sono i primi vaccinati in farmacia

Roma – Un uomo prima, una donna poi, marito e moglie. Sono stati loro, una giovane coppia, i primi vaccinati contro Covid-19 in farmacia nel Lazio. Immunizzati in un presidio del quartiere Prati di Roma dove, per inaugurare l’ingresso dei farmacisti nella squadra dei vaccinatori della Regione, sono arrivati anche il governatore Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanita Alessio D’Amato, e i vertici di Federfarma. (fonte Adnkronos)