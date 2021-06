Festa della Repubblica, le Frecce Tricolori volano su Roma: orario e dove vederle

Roma – Le Frecce Tricolori voleranno nel cielo di Roma in occasione della Festa della Repubblica, sorvolando sulla Capitale dal suolo a 2000 piedi. Saranno visibili già da martedì 1 giugno dalle ore 11.30 alle 12.00 per i voli di prova e mercoledì 2 giugno 2021 dalle 08.40 alle 09.30 locali.

Dove vedere le Frecce

Il passaggio si potrà vedere da tutta Roma ma ci sono alcuni punti strategici della Capitale dove la vista sarà mozzafiato. I punti più alti sono la scelta migliore: terrazza del Pincio e terrazza del Gianicolo. Per chi vuole rimanere in strada anche Piazza del Popolo offrirà un’ottima vista delle Frecce.

L’evento sarà seguito in diretta dal Tg1 e trasmessa su Rai1 dalle 9.50. La Cerimonia per la Festa della Repubblica dal Palazzo del Quirinale sarà trasmessa in diretta dalle 18:55 su Rai1.

Il Comandante Farina: “Sorvoliamo l’altare della Patria con più speranze”

“L’anno scorso abbiamo avuto l’onore di abbracciare in volo con il nostro tricolore tutta la nazione, toccando i cieli di un’Italia appena uscita dal primo lockdown. Quest’anno sorvoliamo l’altare della Patria con più speranze, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel e viviamo questo 75esimo anniversario della Repubblica ottimisti guardando a una ripresa immediata”.

Il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante delle Frecce Tricolori racconta le emozioni alla vigilia del 2 giugno. A 42 anni, dice, si addormenta come sempre “con il pensiero di fare meglio, ogni giorno”.

“A livello personale è per me un’emozione fortissima – racconta – Stendiamo il tricolore, veicolando il messaggio di unità che ci rappresenta, e viviamo con orgoglio il compito di rappresentare le migliaia di professionalità all’interno dell’Aeronautica Militare, non solo i piloti ma anche quanti ogni giorno lavorano dietro le quinte per rendere sicure e foriere di emozioni le Frecce Tricolori. Ogni anno, per noi della pattuglia acrobatica nazionale, si divide in due grosse stagioni, quella invernale e quella estiva: nella prima avviene il cambio di formazione, l’addestramento è continuo con due, tre voli al giorno, nella seconda cominciamo ad esibirci e speriamo di ripartire al più presto con manifestazioni in giro per l’Italia e per il mondo. Quest’anno, tra l’altro, ricorre il nostro 60esimo anniversario e vogliamo ancora una volta portare alto il valore dell’Aeronautica“. (Fonte: Adnkronos)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo