Fiamme a Villa Guglielmi, paura a Fiumicino

Fiumicino – Un incendio di sterpaglie è scoppiato a Villa Guglielmi nel pomeriggio di oggi 1 giugno.

Il campo è adiacente la Asl di via Coni Zugna a Fiumicino. Sul luogo sono intervenute due squadre della protezione civile Nuovo Domani e un’autobotte dei Vigili del Fuoco. L’incendio è in corso da oltre un’ora e al momento le fiamme non sarebbero ancora state domate.

Notizia in aggiornamento…

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino