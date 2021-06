Fiumicino, gommone impazzito disarciona il pilota e lo ferisce – VIDEO

Fiumicino – Momenti di paura al largo di Fiumicino, dove questa mattina il conducente di un gommone ha perso il controllo dell’imbarcazione finendo in acqua. E questo perché la manetta del motore è rimasta incastrata alla massima velocità con il timone bloccato verso dritta. Il gommone ha quindi iniziato a girare su se stesso a circa un miglio e mezzo dall’uscita di Fiumara grande.

L’uomo che era a bordo si è visto catapultato in acqua ed è rimasto ferito dietro la schiena. A salvarlo la Motovedetta Cp 831 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, comandata dal maresciallo Magistri, già nei pressi per altri controlli, che, giunta sul posto, si è frapposta tra l’uomo e il gommone.

Il naufrago è stato trasportato d’urgenza all’ospedale G.B. Grassi di Ostia dal personale sanitario del 118. La prognosi: diversi punti dietro la schiena. Il tempestivo intervento della Guardia Costiera ha salvato la vita all’uomo che, in stato confusionale, si trovava minacciato dalla propria imbarcazione che gli incalzava sulla testa.

Per quanto riguarda il gommone impazzito… gli uomini della Guardia Costiera hanno messo in sicurezza il mezzo e aspettato che finisse la benzina nel motore prima di recuperarlo e riportarlo in porto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino