Fiumicino, incendio in cantiere navale: brucia una barca

Fiumicino – Una fitta nuvola di fumo bianco si è alzato, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, nei pressi di Villa Guglielmi a Fiumicino. In tanti hanno raggiunto la zona preoccupati per quanto stava succedendo: una barca aveva preso fuoco all’interno di un cantiere navale su via della Scafa.

L’odore acre ha riempito le zone adiacenti, così come il fumo. Quella densa coltre bianca e quelle esalazioni pungenti hanno creato ansia tra i passanti e i residenti.

Paura per il rischio che il rogo potesse estendersi interessando magari l’intero cantiere e le aree circostanti, così come timore è stato manifestato dai presenti per quello strano odore così penetrante.

