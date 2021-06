Latina, si schianta con lo scooter per evitare i controlli: nascondeva pistola e munizioni

Latina – A bordo di uno scooter con targa occultata non si ferma all’alt dei Carabinieri a Latina e si schianta contro un muro. Il 21enne si è dato alla fuga facendo scattare un inseguimento di 15 minuti per le vie del centro, violando le norme del codice della strada e mettendo in pericolo i passanti.

Lo stesso durante la fuga perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa contro un muretto di un esercizio commerciale. L’uomo tentava poi un’ulteriore fuga a piedi ma veniva prontamente bloccato dai militari. La successiva perquisizione veicolare e personale consentiva di rinvenire, nella disponibilità del predetto: una pistola marca calibro 9×21 provento di furto consumato in data 25/02/2021 ad Aprilia; un caricatore contenente 12 proiettili del medesimo calibro; tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, a seguito delle lesioni riportate, si trova tuttora ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.