Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’avvio di giugno sarà caratterizzato dalla presenza di una depressione sull’Europa centro-orientale, ormai in allontanamento verso est e in indebolimento, ma anche dall’ingresso di un blando flusso occidentale sul Mediterraneo. Al suo interno si inserirà un fronte nuvoloso che proprio in concomitanza della Festa della Repubblica raggiungerà parte d’Italia, specie le regioni più occidentali. Non si tratterà di un sistema particolarmente instabile, ma sufficiente a dar luogo ad una nuvolosità irregolare su isole maggiori e Nordovest, da cui potrà scaturire qualche rovescio o locale temporale. Anche le Alpi centro-orientali saranno soggette ad una certa variabilità diurna, con possibilità di isolate precipitazioni in esaurimento in serata.

METEO MARTEDI’ 01 GIUGNO. Al Nord, tempo soleggiato salvo nubi sparse verso sera, più frequenti su Val Padana e settori prealpini. Locali piovaschi su Alpi e Prealpi. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26. Al Centro, bel tempo prevalente, addensamenti tuttavia sull’Appennino con radi piovaschi. Temperature in lieve ascesa, massime comprese tra 22 e 27. Al Sud, tempo ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi diurne sulle zone interne, più addensate sulla Sicilia centro-orientale. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 25.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: giornata complessivamente stabile e in prevalenza soleggiata su Toscana, Lazio e Umbria, salvo la formazione di addensamenti nelle ore pomeridiane lungo le aree appenniniche e pre-appenniniche, associati a locali e brevi piovaschi. Temperature massime in rialzo, fino a 26-28°C. Venti a regime di brezza termica deboli o moderati, rinforzi da Nordest sulle zone interne al pomeriggio, specie Umbria. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Commento del previsore Lazio

La nuova settimana vedrà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, pur con addensamenti sparsi che sui settori appenninici potranno sfociare in brevi e localizzati rovesci diurni. Il 2 giugno si prospetta sostanzialmente stabile seppur con nuvolosità frastagliata i transito nel corso del giorno. Le temperature rimarranno su valori gradevoli fino al 2 giugno, anzi a tratti farà anche fresco specie nottetempo e al mattino. A seguire probabile arrivo del primo caldo estivo, con punte anche di 30°C entro venerdì. Inizio della nuova settimana, ossia dopo il 6 giugno, con probabili temporali di calore sulle aree appenniniche ma anche sull’entroterra.

Fonte: 3B Meteo