Minturno, perde le staffe e prende a botte i familiari: nei guai un 19enne

Minturno – Nel corso della mattinata odierna a Minturno i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Formia hanno deferito all’Autorità giudiziaria un 19enne del posto.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica e per cause ancora in corso di accertamento, nella serata di ieri, all’interno della propria casa aveva aggredito alcuni dei familiari conviventi: il padre, la sorella e un nipote.

