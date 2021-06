Pugilato, niente wild card per Russo: sfumano le Olimpiadi

Roma – L’aveva voluta con tutto se stesso la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Sarebbero stati 5 i Giochi per Clemente Russo e non potrà stabilire il record sognato (leggi qui).

Gli è stata negato al Wild Card richiesta al Comitato Olimpico Internazionale. Ossia un pass a cinque cerchi per meriti sportivi. Niente da fare. La Commissione che sovraintende a questo tipo di realtà sportive non ha accettato la richiesta della Federpugilistica e del Coni. Russo conserva in bacheca due argenti olimpici e due ori mondiali conquistati in lunghissimi anni di carriera.

L’uomo simbolo del pugilato mondiale e italiano, soprannominato Tatanka, non era riuscito a salire sul ring nel torneo di qualificazione ai Giochi di Londra dello scorso anno, sospeso poi per Covid. Questa sua essenza lo ha fatto considerare ‘sconfitto ed eliminato’. Nessun ripescaggio per il torneo stesso che si svolgerà al completo il prossimo 4 giugno: “Non trovo le parole per descrivere le sensazioni che provo – il primo commento di Clemente Russo come riporta l’Ansa -, è un pugno dritto allo stomaco, di quelli che ti lasciano senza fiato. A un passo da Tokyo 2020, vedo sfumare la possibilità di poter partecipare al torneo di qualificazione. Non c’è una Wild Card a disposizione per l’Italia”.

(foto@Federazione Pugilistica Italiana Facebook)

