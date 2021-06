Roland Garros, Cecchinato al secondo turno con fatica: “Match complicato, ma si va avanti”

Parigi - Si aggiunge Marco Cecchinato a Jannik Sinner (leggi qui). Proseguono gli italiani il percorso tennistico sul rosso di Parigi. In questi giorni di inizio giugno è in svolgimento il Roland Garros. Uno dei tornei Atp più prestigiosi del circuito. E’ sceso per primo a gareggiare Marco, insieme a Stefano Travaglia. Ma con un destino diverso dal compagno di casacca azzurra.

Cecchinato prosegue al secondo turno, Travaglia si ferma. Il primo ha battuto in rimonta il giapponese Uchiyama per tre set a uno (3-6, 6-1, 6-3, 6-4), il secondo ha perso invece con l’australiano De Minaur con 6-2, 6-4, 7-6 in tabellone. E quest’ultimo incontrerà proprio Cecchinato nella prossima partita: “Partita Complicata... Ma... Buona La Prima”. Lo ha scritto Marco sul suo profilo Instagram. Si prosegue allora, appuntamento al secondo turno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Cecchinato (@ceck1)

