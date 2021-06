Campo di Mare, l’Associazione Nautica compie 52anni di storia

Cerveteri – “Una pietra miliare del mare della nostra Città. Da oltre mezzo secolo rappresentano una vera e propria istituzione, simbolo di serenità e tranquillità, di amore per il mare, per lo sport. All’Associazione Nautica Campo di Mare, al suo Presidente Celso Caferri e a tutto il Direttivo dell’Associazione, a nome mio e dell’Amministrazione comunale di Cerveteri tutta, i miei auguri per questo straordinario traguardo e gli auguri per una meravigliosa stagione estiva”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, in vista della cerimonia di apertura, per il 52esimo anno, della Stagione Estiva dell’Associazione Nautica Campo di Mare.

L’appuntamento con l’Associazione Nautica è per domenica 6 giugno alle ore 11:00. Interverrà una rappresentanza della Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli, che in musica, darà il suo benvenuto all’estate e a questa nuova stagione estiva.

