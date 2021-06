“Covid e dintorini”, la cronistoria di un anno di pandemia di Castellotti e Mamone

Lo scaffale dei libri – Una dettagliata cronistoria di un anno di pandemia, ma anche un’analisi delle troppe criticità emerse e una serie di riflessioni su un periodo che va valorizzato come esperienza e “lezione” per migliorare il futuro.

Giampiero Castellotti, giornalista romano, e Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, sindacato datoriale con numerose presenze di uffici Caf e patronati lungo il litorale laziale, firmano il libro di 208 pagine “Covid e dintorni”, edito dalla stessa Unsic.

Il “racconto”, che parte sai due cinesi ricoverati all’ospedale “Spallanzani” di Roma per giungere alle varianti e ai vaccini, è integrato dall’analisi delle tante riflessioni su di cosa dobbiamo far tesoro della “lezione” offerta dal virus.

Gli autori

Giampiero Castellotti, giornalista professionista, è iscritto all’Ordine del Lazio dal 1983, Ha lavorato per quotidiani, settimanali, enti pubblici e privati. Ha scritto diversi libri tra cui “Tremonti il timoniere del Titanic” con l’economista Fabio Scacciavillani (Editori Riuniti) e “Piazze in piazza” con contributi del sociologo Giuseppe De Rita e dello scrittore Pasquale Panella.

Domenico Mamone, presidente dell’Unsic, ha lunghe esperienze in ambito sindacale e nel mondo delle cooperative. La sua organizzazione conta oggi oltre 3mila sedi in tutta Italia, tra Caf, Patronati e Caa. E’ sposato con Maria Grazia e ha un figlio, Leonardo, che frequenta il liceo classico.

