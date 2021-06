Elezioni, il M5s scende in campo con “Progetto Latina 2021”

Latina – Il M5s di Latina sarà presente alla prossima tornata elettorale. E non da semplice spettatore. Da mesi, infatti, sta lavorando alla propria proposta politica denominata “Progetto Latina M5s 2021”, indice di una ferrea volontà di prendere parte alla campagna elettorale con una propria lista.

Gianluca Bono, portavoce del Movimento

Nell’ottica di una partecipazione attiva, il M5s, tramite uno scrutinio ha anche scelto il nome sotto cui unire le proprie fila. E’ quello di Gianluca Bono, attuale portavoce del Movimento e primo dei non eletti al Senato nel collegio plurinominale Lazio-3 alle elezioni politiche del 2018.

“Non posso che sentirmi lusingato – ha spiegato Gianluca Bono – che la scelta sia ricaduta sulla mia persona. Come sempre fatto, in questi ultimi 11 anni di attivismo civico politico, mi metto umilmente al servizio del gruppo che, da oggi, ho l’onere e l’onore di rappresentare pubblicamente.

Spero di esserne all’altezza, conscio che il percorso è ancora lungo e pieno di imprevisti ma altrettanto consapevole di poter contare su un gruppo di donne e uomini che – ha concluso – ha saputo dare vita al “Progetto Latina M5S 2021”.”

Al via un progetto “corale”

Ma la forza di questo M5s rinnovato non sta solo nell’uomo che ne tiene unite le fila, come lo stesso Bono rimarca, ma nella coralità del progetto e nel supporto che questa scesa in campo sta ricevendo dal M5s tutto, a partire dalla referente territoriale Gaia Pernarella e dei facilitatori regionali M5S, passando per i referenti locali dei vari gruppo di lavoro (tra cui, solo per citare alcuni nomi, spiccano Silvia Elisabetta Pasquali Coluzzi, Anna Sacchetti e Maria Grazia Ciolfi) con i quali è in essere una proficua interlocuzione, grazie ai quali “si potrà raggiungere l’obiettivo elettorale.”

I temi del M5s

Ma quali sono i temi su cui si basa il progetto dei pentastellati? In primis, c’è la volontà di garantire alla cittadinanza di Latina i diritti e servizi primari che in questi anni sono stati trascurati, anche a causa di una macchina amministrativa penalizzata dalla cronica mancanza di personale.

E ancora: importanti saranno l’ambiente e il sociale, con particolare riferimento a temi quali la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale, la lotta contro le diseguaglianze, la tutela del benessere sociale e la promozione della legalità e della trasparenza amministrativa.

M5s: “Non escludiamo possibili coalizioni, a patto che…”

Infine, una domanda sorge spontanea: il M5s scenderà in campo da solo o avrà degli alleati? I pentastellati chiariscono: “Siamo aperti al confronto civico e politico, non escludiamo possibili coalizioni di tipo programmatico con compagini politiche (le cui liste siano naturalmente scevre di candidati coinvolti in procedimenti giudiziari) affini alla nostra concezione di città presente e futura: funzionale, competitiva, innovativa, digitale, sicura, sostenibile e culturalmente stimolante.

Ci auspichiamo un quanto mai necessario rinnovamento del tessuto urbano e sociale – concludono – insieme ai suoi borghi, che potrà realizzarsi anche con un corretto, tempestivo e lungimirante impiego dei fondi europei destinati all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”

