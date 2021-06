Israele: chi è Isaac Herzog, l’11mo presidente dello Stato ebraico

Tel Aviv – Isaac Herzog è stato eletto come l’undicesimo presidente dello Stato di Israele. Ex leader del partito laburista, attuale presidente dell’Agenzia Ebraica e figlio del precedente presidente israele Isaac Herzog, ha ottenuto 87 voti alla Knesset contro i 33 della sfidante Miriam Peretz. L’attuale presidente Reuven Rivlin che resterà in carica fino al prossimo 9 luglio.

”Sarò il presidente di tutti. Darò ascolto a qualsiasi posizione e a qualsiasi persona”, le prime parole di Herzog dopo l’elezione. Il neo presidente ha quindi sottolineato l’importanza di costruire ”ponti e accordi tra di noi”, ovvero all’interno della società israeliana, e ”con i nostri fratelli e sorelle della diaspora”. ”Accetto su di me la pesante responsabilità che mi avete affidato. Accetto il privilegio di servire l’intero popolo israeliano”, ha proseguito.

Citato dal quotidiano Haaretz, Herzog ha ammesso che “le sfide sono grandi e non devono essere sottovalutate. E’ essenziale curare le ferite sanguinanti della nostra società. Dobbiamo difendere la posizione internazionale di Israele e il suo buon nome tra le nazioni”. Inoltre, ha aggiunto, è necessario ”combattere l’antisemitismo e l’odio verso Israele” oltre che ”proteggere i pilastri della nostra democrazia”.

Avversario di Benjamin Netanyahu nelle elezioni del 2015, Herzog ha quindi auspicato di ”poter lavorare con qualsiasi primo ministro e con qualsiasi governo”. Citato dal Times of Israel, Netanyahu ha risposto ”non è questo il momento di affrontare questa questione”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con Isaac Herzog per la sua elezione a nuovo presidente di Israele. Giurerà il 9 luglio. “Mi congratulo con Isaac Herzog per la sua elezione a presidente e gli auguro un grande successo a nome dei cittadini di Israele”, ha detto Netanyahu. “Ringrazio Miriam Peretz per la sua candidatura e sono certo che continuerà a contribuire alla società israeliana come ha fatto per tutta la vita”, ha aggiunto il premier israeliano.

La biografia

Isaac Herzog, 61 anni, è nato a Tel Aviv. Ha assunto la guida del partito laburista nel 2013, riportando la questione della pace con i palestinesi al centro del suo programma. E’ un esponente dell’elite israeliana. Suo padre Chaim Herzog è stato il sesto presidente d’Israele e suo nonno Yitzhak HaLevi Herzog il rabbino capo d’Irlanda e poi del mandato britannico in Palestina, suo zio Abba Eban è stato il ministro degli Esteri di Golda Meir. E’ nipote del primo rabbino capo ashkenazita di Israele, Isaac Herzog, da cui prende il nome. Suo fratello Michael è un generale di brigata dell’Idf in pensione. Sua zia Suzy era la moglie dell’ex ministro degli Esteri Abba Eban.

Isaac Herzog è stato più volte ministro – del Welfare, la Diaspora, l’Edilizia pubblica e il Turismo – ma non ha mai guidato dicasteri di primo piano. Avvocato benestate, a capo di uno dei migliori studi di Israele fondato da suo padre, è un ex ufficiale dell’intelligence. Uomo pacato, ha accusato il premier Benjamin Netanyahu di aver trascinato il Paese in uno stato d’isteria” isolandolo internazionalmente. Nel 2015 si è presentato al voto alla guida dell’Unione Sionista, un’alleanza con Tzipi Livni. (fonte Adnkronos)