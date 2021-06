“La Royal family è esonerata dal rispettare le leggi contro la discriminazione razziale”

Londra – La regina Elisabetta e la famiglia reale sono state esentate dal rispetto delle leggi in vigore in Gran Bretagna contro le discriminazioni razziali o sessuali. Come risultato, le minoranze etniche, ”gli immigrati o gli stranieri di colore”, sono stati esclusi dal ricoprire ruoli di ufficio a Buckingham Palace. E’ quanto ha rivelato in esclusiva il Guardian, che riferisce di aver visionato documenti presenti negli Archivi Nazionali che attestano una realtà in vigore negli anni Sessanta e attiva ancora oggi. (fonte Adnkronos)