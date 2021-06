Ladispoli, arriva lo Sportello Didattico Online: un supporto concreto per gli studenti

Ladispoli – “Mi auguro che lo Sportello Didattico Online possa fornire ai ragazzi che stanno per diplomarsi un aiuto concreto per compiere una giusta scelta di vita“. Con queste parole il delegato del sindaco Grando alle Politiche giovanili, Edoardo Petrone, ha presentato il nuovo servizio del Comune di Ladispoli a disposizione degli studenti.

“Lo Sportello Didattico Online– ha proseguito Petrone – è uno strumento che ho fortemente voluto e nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che possono incontrare i ragazzi nella scelta della facoltà universitaria da frequentare. Specialmente in un momento così delicato, come quello che stiamo vivendo da oltre un anno, è fondamentale supportare gli studenti nell’orientamento universitario e dare loro tutte le informazioni necessarie per la scelta della facoltà”.

“A loro disposizione – ha concluso Petrone – ci sarà una squadra formata da ragazze e ragazzi universitari della nostra città che daranno tutte le informazioni: un servizio dei giovani per i giovani utile e dinamico”.

