Montalto, prorogata al 30 settembre la concessione di spazi esterni ad uso sportivo

Montalto – “A seguito di vari confronti con le associazioni abbiamo deciso di accogliere le richieste di aiuto delle stesse, che in questi mesi hanno subito gravi perdite e condizionamenti legati agli adempimenti ed obblighi da Covid-19″. Lo dichiara in una nota l’assessore allo sport Giovanni Corona.

“Dal 24 maggio – spiega l’Assessore – sono riaperte anche le palestre e dal 1 luglio lo saranno le piscine. Una decisione positiva del governo che però limita comunque le attività relativamente all’utilizzo di spogliatoi, docce e sulla presenza di spettatori agli eventi, oltre alle spese continue per santificazioni e spazi in sicurezza.

Per questo motivo , abbiamo deciso di attutare uno specifico provvedimento, con validità immediata e fino al 30 settembre 2021, che prevede la proroga per l’utilizzo gratuito degli spazi e delle aree esterne attrezzate comunali sempre in utilizzo alle associazioni. Stiamo, inoltre, studiando una ulteriore misura riguardante immobili patrimoniali in concessione (palestre e piscine) per venire ulteriormente incontro alle attività”.

“In questi mesi – conclude Corona – abbiamo cercato in tutti i modi di aiutare il mondo dello sport. Un volano di aggregazione ed integrazione sociale sul quale crediamo molto e che riteniamo fondamentale per la ripartenza, anche economica, post pandemia”.

