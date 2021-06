Opere di Manzù, Ardea sigla il protocollo d’intesa con la Provincia di Bergamo

Ardea – E’ stato sottoscritto un protocollo di intesa fra il Comune di Ardea, la Provincia di Bergamo ed il Ministero della Cultura per la valorizzazione delle opere di Giacomo Manzù, e per favorire la conoscenza delle opere dell’artista conservate ad Ardea e Bergamo.

In base a quanto indicato nel protocollo, verrà istituito un gruppo di lavoro per definire strategie e iniziative finalizzate alla valorizzazione della produzione artistica di Manzù, ampliando l’offerta culturale del museo a lui dedicato e permettendo uno scambio di opere oggi custodite nella città di Bergamo.

Il Protocollo, avviato dall’Assessorato alla Cultura di Ardea nel 2017 e approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, dopo un vaglio in Commissione consiliare, ha finalmente visto la luce della formale adozione, con l’apporto del Ministero dei Beni Culturali.

“Ci auspichiamo, come del resto è nell’obiettivo del Protocollo, che si apra una nuova stagione d’interesse non solo per l’artista di origine Bergamasca, ma per il suo Museo Nazionale in terra rutula, a cui Manzù ha dedicato gli anni dell’impegno produttivo e, insieme alla moglie Inge, il senso della sua vita familiare e del quotidiano impegno, fino alla morte’ ha dichiarato l’Assessore Sonia Modica.

L’idea che vadano seguite con scrupolosa attenzione e cautela le scelte operate in relazione al Museo dedicato all’artista è alla base della nota che l’assessora ha inviato alla Direzione Regionale Musei, con la richiesta di intervento sui resti di quella tomba del Maestro e ora cenotafio in memoria, che fa mostra di sè nel parco-giardino del Museo, proponendo, per questo, la disponibilità ad una collaborazione fra istituzioni al fine di ristabilire il dovuto decoro.

