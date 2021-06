Sperlonga, arrivano Ztl e varchi: ecco come cambia la viabilità per l’estate

Sperlonga – Il Comune di Sperlonga ha istituito alcune zone a traffico limitato, ZTL, mediante ordinanza del Comandante della Polizia locale Valeria Passavanti, con l’istallazione di varchi elettronici tali da poter verificare l’ingresso dei veicoli autorizzati.

I varchi sono:

Il numero 1 (via Roma incrocio via Municipio/via Campo delle Monache)

Il numero 4 (via Valle incrocio traversa destra/via Lepanto):

ogni sabato e domenica del mese di giugno e settembre, dalle 20 alle 3 del giorno successivo;

ogni venerdì, sabato e domenica di luglio, dalle 20 alle 3 del giorno successivo;

dal 1 al 31 agosto, tutti i giorni dalle 20 alle 3 del giorno successivo;

Il numero 2 (via Aubiere incrocio via Municipio):

tutti i giorni dell’anno per l’intera giornata ad eccezione della fascia oraria che va dalle 6 e 30 alle 8 e 30 in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico;

Il numero 3 (via del Porto incrocio via San Rocco):

tutti i giorni dell’anno per l’intera giornata ad eccezione delle seguenti fasce orarie in cui sono consentite le operazioni di carico e scarico: dalle 8 alle 10; dalle 15 alle 16; dalle 19 alle 20.

Resta la possibilità di chiedere e ottenere il rilascio di autorizzazioni permanenti o temporanee al transito o alla sosta nelle zone indicate purchè sussistano precisi requisiti, specificatamente indicati nell’ordinanza. Fanno eccezione i mezzi di soccorso o i mezzi comunali autorizzati a transitare nelle aree indicate senza necessitare di alcun permesso.

