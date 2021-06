Una settimana dedicata alle donne e alla prevenzione: l’iniziativa della Asl Roma 6

Dal 7 all’11 giugno visite ginecologiche, visite ostetriche, consulenze per contraccezione, Pap Test e Hpv Test: è “PreVenire al consultorio”, l’iniziativa dei consultori della Asl Roma 6.

L’iniziativa è nata per rispondere alle numerose richieste pervenute durante l’H-Open Week a cui aveva aderito l’Ospedale dei Castelli. Un bisogno di salute al femminile che è emerso con forza e a cui l’azienda ha dato immediato ascolto.

La rete dei consultori familiari ha da subito abbracciato il progetto ed è grazie al loro contributo che sarà possibile accogliere le tante richieste in maniera capillare su tutto il territorio aziendale.

“La salute delle donne torna ad essere protagonista – afferma il direttore generale Narciso Mostarda –. Una società evoluta deve essere consapevole del ruolo fondamentale della donna, spesso caregiver per i propri familiari. Sono molte le donne che anteponendo i bisogni di salute degli altri trascurano se stesse, rimandando visite, controlli, esami. In questa ottica va inserito il tema della prevenzione. Tutelare la salute della donna è un investimento per l’intera comunità”.

(Il Faro online)

