Civitavecchia, non rispondeva al telefono da giorni: anziana trovata morta in casa

Civitavecchia – Da giorni non rispondeva alle chiamate dei parenti e a quel punto è scattato l’allarme. I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti oggi 3 giugno in viale G. Baccelli, 69 per soccorrere una donna 79enne italiana.

I parenti preoccupati avevano chiamato le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, che una volta entrati nell’appartamento da una finestra, hanno trovato la donna in casa priva di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Civitavecchia, il personale medico e paramedico del 118.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia