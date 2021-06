Europei di calcio, Mancini: “Vogliamo la finale di Wembley”

Firenze – Sono in raduno gli azzurri della Nazionale di calcio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, per dare il via all’Europeo che comincerà l’11 giugno allo Stadio Olimpico. L’esordio dell’Italia avverrà con la Turchia e un intero Paese aspetta per tifare i propri beniamini. Anche sugli spalti, finalmente. Dopo il decreto governativo che ha sancito ufficialmente l’autorizzazione, il pubblico a Roma sarà del 25%.

Intanto l’Italia si allena e studia i prossimi avversari. E’ orgoglioso Roberto Mancini. L’ex calciatore e allenatore di tante squadre importanti di Serie A, tra cui l’Inter, che oggi ingaggia definitivamente Simone Inzaghi, dichiara: “E’ un grande onore allenare la Nazionale e rappresentare il proprio Paese, quando comincia una manifestazione così importante non si vede l’ora di partire. L’obiettivo è di arrivare a Wembley l’11 luglio”. Sì. Il traguardo finale della competizione continentale, che toccherà diversi paesi d’Europa, con la nuova formula indicata dall’Uefa, è alzare la Coppa al cielo. Ambizioso l’obiettivo, ma possibile per una squadra di caratura mondiale. A distanza di 53 anni, l’Italia potrebbe ripetere il successo del 1968 e anche lì l’Italia giocò in casa.

Prima di dare il calcio d’inizio all’evento calcistico dell’anno, il Commissario Tecnico parla dell’amichevole di domani sera, test fondamentale che traghetta gli azzurri verso l’Olimpico con la Repubblica Ceca: “Non avremo difficoltà a fare la squadra”. Precisa Mancini. Verratti e Pellegrini non sono disponibili e Jorginho è a riposo. Tuttavia, si recupera Sensi: “E’ possibile che la formazione sia simile a quella che scenderà in campo l’11 giugno, anche se mancano ancora diversi giorni”.

