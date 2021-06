Ardea – Giornata letteralmente “di fuoco” ad Ardea: da questa mattina sono stati 4 gli incendi scoppiati nel comune. Il primo sul lungomare dei Troiani, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Protezione Civile Noal di Pomezia, spento dopo un intervento che è durato quasi 3 ore (leggi qui).

Giornata impegnativa anche per i volontari della Protezione Civile Airone di Ardea, che hanno effettuato diversi interventi sul territorio comunale tra cui lo spegnimento di un incendio di sterpaglie e immondizia in Via delle Acque Basse e altri due verifiche di incendio in Via Strampelli e in Via dei Colli Marini.

Estremamente funzionale è stato l’utilizzo del Daily 4×4 equipaggiato con cisterna da 2000l per sopperire ai vari scenari possibili. In via Delle Acque Basse, dove sono andate a fuoco cataste di immondizia e sterpaglie, lo spegnimento è stato effettuato dalle ore 15.40 alle 16.40.

