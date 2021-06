Anzio – “La Città di Anzio, con emozione e soddisfazione, saluta l’intitolazione del nuovo laboratorio-cucina dell’Istituto Alberghiero a Willy Monteiro Duarte, giovane di Paliano, prematuramente scomparso in seguito ad un vile pestaggio a Colleferro. Sono onorata di aver partecipato, insieme alla mamma di Willy, al Vicesindaco della Città Metropolitana, Teresa Zotta, al Dirigente, Maria Rosaria Villani, al personale scolastico e soprattutto agli studenti dell’Alberghiero, alla manifestazione di questa mattina per dire no ad ogni forma di violenza. Oggi nello sguardo degli studenti splendeva l’altruismo ed il coraggio di Willy, idealmente nostro concittadino e simbolo per tutti i giovani che frequenteranno il nuovo laboratorio”.

Lo ha affermato l’Assessore alle politiche culturali, della scuola ed edilizia scolastica del Comune di Anzio, Laura Nolfi, che, in rappresentanza del Sindaco, Candido De Angelis, insieme all’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, alla mamma di Willy Monteiro Duarte, al Vicesindaco della Città Metropolitana, Teresa Maria Zotta, all’Assessore del Comune di Paliano ed al Sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola, ha partecipato alla toccante manifestazione di oggi, organizzata dall’Istituto Alberghiero di Anzio.

Foto 3 di 6











Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio