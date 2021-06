Letture per bambini a Latina, iniziativa dei volontari di Nati per Leggere

Latina – Leggere fin dalla tenera età influisce positivamente sullo sviluppo dei bambini. Per questo i volontari di “Nati per Leggere” incontrano famiglie con bambini (0-6 anni) e mamme in dolce attesa in una serie di iniziative di lettura che si terranno nei giorni 4, 11 e 18 giugno, dalle 17,30 alle 18,15, nei giardini del Comune.

Per l’occasione ci sarà anche l’opportunità di iscriversi ai servizi della biblioteca. L’evento è a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria nel rispetto della normativa anti-Covid.

Per prenotazioni scrivere a: npl.latina@gmail.com

