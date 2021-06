Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo la temporanea e nemmeno diffusa fase incerta del 2 giugno l’Italia si appresta a vivere un periodo di 2-3 giorni caratterizzato dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana. Sole e temperature in aumento saranno le caratteristiche dominanti dal 3 al 4 giugno poi i modelli confermano l’arrivo di una nuova fase instabile a causa di una piccola saccatura che dalla Penisola Iberica raggiungerà l’Italia entro il weekend.

METEO GIOVEDI’ 03 GIUGNO. Al Nord, in gran parte soleggiato o parzialmente nuvoloso, salvo un po’ di variabilità sulle Alpi con locali piovaschi su quelle piemontesi. Temperature in aumento, massime comprese tra 25 e 30. Al Centro, condizioni anticicloniche con tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche nube in più sulle Tirreniche. Temperature in aumento, massime comprese tra 26 e 30. Al Sud, bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, pur con qualche isolata nube diurna all’interno. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: l’alta pressione si rinforza assumendo componente nord africana. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato su Toscana, Umbria e Lazio, pur con nubi sparse specie entro la mattinata. Caldo in aumento, primi 30°C sulle zone interne lontane dal mare (come tra Valle del Tevere e ternano). Isolati piovaschi sui crinali appenninici più esposti alla convezione diurna. Venti a regime di brezza termica. Mare calmo o poco mosso.

Commento del previsore Lazio

La nuova settimana vedrà condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, con caldo in aumento tra 3 e 5 giugno, picchi sino a 31°c nella pianure interne. Tempo che tenderà però ad instabilizzarsi, in particolare proprio dalla giornata di domenica, ove ritroveremo diffusi acquazzoni, rovesci e temporali (e persino qualche grandinata). Nei giorni a seguire continuerà l’instabilità tra tardo mattino e tardo pomeriggio, più spiccata e vivace sulle zone interne.

