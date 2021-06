Ostia Antica, un “attacco hacker” interrompe l’evento online del Parco archeologico

Ostia – “Un attacco hacker sulla piattaforma Zoom durante la presentazione del volume ‘Trade and Commerce in the Harbour Town of Ostia’ ci ha costretto a interrompere la riunione”.

A renderlo noto, con un post su Facebook, è il Parco archeologico di Ostia Antica, che aveva scelto proprio la famosa piattaforma per la presentazione del libro curato da Claudia Tempesta, archeologa del Parco.

“Un fatto davvero increscioso, anche in considerazione del fatto che è stato sabotato un evento culturale“, denunciano. “Ci scusiamo con quanti sono intervenuti, primi tra tutti i relatori, Alice Landskron, Mauro Maiuro e Peter Scherrer, e con gli autori dei contributi del volume che erano collegati. Organizzeremo prossimamente una nuova presentazione su una piattaforma più sicura”.



