Palidoro, auto esce fuori strada e rischia di precipitare nel vuoto

Fiumicino – Un auto con a bordo due anziani è uscita fuori strada sul viadotto che sovrastava la ferrovia in via Tre Denari, a Palidoro, rimanendo in bilico nel vuoto. E’ successo intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 3 giugno.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Cerveteri, che hanno stabilizzato l’auto tramite un cavo d’acciaio vincolato al loro camion. Dopo aver messo in sicurezza la vettura, hanno estratto gli occupanti affidandoli al personale sanitario giunto sul posto. I coniugi in seguito sono stati trasportati al Gemelli e Aurelia Hospital. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Torrimpietra.

