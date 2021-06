Regione Lazio, Palozzi: “Le liste d’attesa preoccupano. Lavorare sulla sanità post Covid”

Regione Lazio – “La Regione Lazio deve lavorare di più e meglio per assicurare il diritto alla salute di tutti i cittadini e per garantire un sistema sanitario quanto più efficiente ed efficace possibile. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.

“Siamo, infatti, molto preoccupati – spiega il Consigliere regionale – per i dati che emergono dalle cronache mediatiche in merito alle prestazioni perse o non erogate, in tempo di Covid , tra ricoveri programmati, screening, visite specialistiche ed esami ambulatoriali: un contesto che incide negativamente sull’allungamento e sulla tempistica delle liste di attesa nel nostro territorio regionale.

È chiaro e lampante quanto l’emergenza pandemica abbia inciso in maniera determinante su questo fenomeno, ma ora che la campagna vaccinale entra nel vivo e i contagi sono in importante decremento, auspichiamo che la Regione lavori con maggior rapidità e concretezza per assicurare prestazioni sanitarie di qualità e quantità per i pazienti non Covid. C’è molto terreno da recuperare: servono investimenti, assunzione e stabilizzazione di personale medico e infermieristico e una innovazione digitale che punti sulle tecnologie avanzate come la telemedicina”.

