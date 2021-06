Fiumicino – L’Atletica di Fiumicino di nuovo in pista. Appuntamento il prossimo 26 giugno allo Stadio Vincenzo Cetorelli di Fiumicino con la manifestazione sportiva “Ripartiamo…3000 di sera e gare giovanili”. L’iniziativa, inserita nel calendario Fidal, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi in collaborazione con “CONAD-via tempio della Fortuna” vedrà la partecipazione di atleti e atlete provenienti da tutto il Lazio. Si tratta della prima gara in pista a Fiumicino dopo la pandemia, una vera e propria festa per tutto il settore che torna alle gare negli stadi. L’iscrizione è attiva fino al prossimo 15 giugno 2021 e possono partecipare tutti gli atleti e atlete iscritti alla Fidal o Eps per l’anno 2021 e in regola con quanto previsto dalle norme sanitarie vigenti in fatto di pratica sportiva agonistica.

Una sfida unica, avvincente, che al calar della sera coinvolgerà tutti i presenti. La gara regina dei 3000mt di sera avrà inizio alle ore 18.00. Appuntamento per il ritrovo di tutti gli atleti è alle ore 17.30 presso l’impianto sportivo Vincenzo Cetorelli di Fiumicino – ingresso via G. Fontana 14.

Premiazioni per i primi tre migliori tempi femminili e maschili e miglior tempo nelle categorie Fidal (ad esclusione dei primi tre migliori tempi assoluti maschili e femminili)

ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE, SM, SM35,SM40,SM45,SM50,SM55,SM60,SM65,SM70 e oltre,

ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSE, SF, SF35,SF40,SF45,SF50,SF55,SF60 e oltre;

Non mancheranno sorprese e curiosità come il Best Woman Sprint, il trofeo che andrà al miglior tempo femminile. Premiazioni con prodotti “Verso Natura Bio” di “Conad- via Tempio della Fortuna”.

La giornata prevede anche le competizioni giovanili della scuola di atletica dell’Asd Villa Guglielmi, che quest’anno non si è mai fermata, riscuotendo notevole successo con le attività all’aperto. Si parte dalle ore 15.30 con la categoria pulcini, si sfideranno di seguito esordienti, ragazzi e cadetti. L’iscrizione è gratuita.

La manifestazione sportiva sarà arricchita anche dalla presenza di uno spazio di approfondimento con la presenza di esperti del settore e dell’associazione Pop Fiumicino, che vedrà protagonista la scuola di atletica con i genitori.

“Si tratta di una ripartenza importante – afferma il presidente dell’ASD Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – aspettiamo tantissimi atleti che coloreranno questa giornata di ritorno allo sport che vedrà anche, per la prima volta dopo tanto tempo, parte del pubblico nell’impianto V. Cetorelli. Ogni gara sarà svolta nel rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo Fidal atte a contenere il contagio da Covid-19. Non mancheranno le sorprese e gli approfondimenti. Siamo onorati di poter dare il via al ritorno di una manifestazione così importante. Ripartiamo in sicurezza, insieme. Lo Sport è vita“. (foto del 2019)

