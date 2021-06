Roland Garros, Sinner prosegue al terzo turno. Seppi si ferma

Parigi – E’ stata la giornata dei tennisti italiani in gara al Roland Garros. Due su cinque, tra torneo maschile e femminile, vanno avanti al terzo turno.

Si ferma Camila Giorgi, che nel pomeriggio è stata sconfitta dalla russa Varvara Gracheva, con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-2. L’azzurra numero 80 nel ranking è stata piegata al termine di un match durissimo. Destino più luminoso invece per i colleghi uomini. Sinner ha vinto il derby azzurro con Gianluca Mager vincendo per 3 a 1 (6-1, 7-5, 3-6, 6-3). Questo il risultato finale in tabellone. L’avversario del terzo turno per l’italiano sarà Mikael Ymer, numero 105 in Atp.

Anche Lorenzo Musetti prosegue il cammino sul rosso di Parigi. Il giovane tennista toscano ha conquistato il terzo turno battendo il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-2. Una bella rivincita sul nipponico, dopo la sconfitta patita con l’avversario al torneo di Parma. Stesso destino della Giorgi è toccato anche Andreas Seppi al Roland Garros 2021. L’altoatesino numero 98 del tennis mondiale ha perso con il sudcoreano Soonwoo Kwon, con il punteggio finale di 6-4 7-5 7-5 e dopo oltre due ore e mezza di gioco. Nonostante la sconfitta, Seppi ha giocato una partita con impegno.

(foto@FedertennisFacebook)

