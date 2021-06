Roma, cittadini in protesta contro l’ipotesi della discarica nella Valle Galeria

Roma – “L’emergenza rifiuti sta nuovamente scatenando il toto-discarica nella Capitale. Il nome della Valle Galeria si è “riaffacciato” alle cronache con l’ipotesi Monte Carnevale quale possibilità tra le opzioni sul tavolo della dirigente del Ministero della Transizione Ecologica (Mite) Dott.ssa Laura D’Aprile. Al tavolo di crisi partecipano Regione Lazio e Comune di Roma” – così in una nota il Comitato Valle Galeria Libera.

“Se queste notizie siano vere o meno lo vedremo presto ma intanto invitiamo tutte e tutti a manifestare il proprio dissenso al riguardo. Dobbiamo pretendere la riqualificazione del nostro territorio ed è quello che abbiamo scritto alla Regione Lazio solo pochi giorni fa.

Nella lettera alla quale non è pervenuta ancora risposta oltre a un incontro con l’assessore ai rifiuti Valeriani abbiamo rappresentato la necessità di riesaminare l’iter autorizzativo della cava di Monte Carnevale. L’esito che ci aspettiamo non potrà che certificare l’inidoneità del sito per gravi problemi di natura idrogeologica anche della discarica già autorizzata di inerti e fanghi.

Non sono bastati gli arresti della dirigente apicale Flaminia Tosini e dell’imprenditore della cava di Monte Carnevale Valter Lozza avvenuti solo qualche settimana fa. Non è bastata la notizia che l’incidente probatorio su Malagrotta ha confermato che la discarica più grande d’Europa mai bonificata ancora rilascia veleni.

Ancora ci si ostina a chiamare in causa il nostro territorio!

Tra l’altro la D’Aprile oggi al Mite, in passato è stata responsabile dell’area rifiuti del Comune di Roma quando manifestò la sua contrarietà alla scelta del sito in questione. L’emergenza non può ancora una volta certificare il fallimento della politica ai danni dei cittadini. Questo non possiamo e non dobbiamo permetterlo. Pertanto in occasione della giornata Mondiale dell’Ambiente il Comitato Valle Galeria Libera contribuirà al ripristino degli ecosistemi:

Dalle ore 17 di sabato 5 Giugno presso il presidio in Via di Malnome (Monte Carnevale).

– piantumeremo 1 albero dedicato alla memoria di 2 storici combattenti della Valle Galeria

– raggiungeremo il sito della cava di Monte Carnevale e getteremo tutti insieme una tazza di terra per ripristinare simbolicamente il luogo già destinato a discarica.

– infine ci saluteremo con un apericena in compagnia e un brindisi alla salute della Valle.

Per organizzare meglio l’iniziativa è possibile registrarsi al seguente indirizzo:

