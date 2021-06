Scauri di Minturno, dà di matto in un negozio e poi aggredisce i carabinieri

Minturno – Nella serata di ieri, mercoledì 2 giugno, a Scauri di Minturno, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia hanno tratto in arresto un 37enne per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

In particolare, l’uomo ha aggredito militari operanti, intervenuti insieme alla Polizia Locale, a causa del comportamento anomalo tenuto dal 37enne all’esterno di un esercizio commerciale della zona. Uno dei carabinieri ha riportato lesioni per cui ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Nei riguardi dell’arrestato verrà richiesto, per il tramite del commissariato di Polizia di Stato di Formia, il foglio di via obbligatorio dal medesimo comune per tre anni. L’autore del delitto è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno