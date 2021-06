Atac, altro flambus per le strade di Roma. E’ il settimo dall’inizio dell’anno

Regione Lazio – “Ancora un autobus che prende fuoco, sono già diverse decine i mezzi pubblici bruciati durante il servizio, ormai è chiaro che il Campidoglio non è in grado di trovare una soluzione”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio e Andrea De Priamo capogruppo di Fdi al Comune di Roma.

“Anche nel settore del trasporto, – proseguono – così come accade per i rifiuti, la gestione approssimativa e dilettantistica dell’Amministrazione Raggi ha creato gravi difficoltà operative ad Atac ed Ama e, data la loro funzione strategica, conseguenti forti danni d’immagine alle municipalizzate e alla città stessa.

Riflettendo sul fatto che ogni volta che brucia un mezzo è a rischio l’incolumità del conducente, dei passeggeri e delle persone che si trovano sul posto, si sprigionano fumi inquinanti dannosi per la respirazione e si riduce di una vettura la già insufficiente flotta, i cittadini romani avranno altri elementi negativi per valutare l’operato del Sindaco”.