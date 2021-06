Coppa del Mondo di canottaggio, a Sabaudia l’Italia in finale con 16 barche

Sabaudia – Al termine della prima giornata di gare di Coppa del Mondo a Sabaudia, l’Italia è in finale con 16 imbarcazioni.

Dalle eliminatorie odierne infatti, alle 11 già in finale diretta (quattro di coppia e otto senior maschili, doppio, quadruplo ed entrambi i due senza pesi leggeri maschili, due senza e quattro senza senior femminili, doppio, singolo e quattro di coppia pesi leggeri femminili) se ne sono aggiunte altre tre nelle specialità olimpiche (due senza e quattro senza senior maschili e quattro di coppia senior femminile) e due non olimpiche (i due singoli pielle maschili).

In finale con il miglior tempo, quindi, il quattro senza maschile di Matteo Castaldo (Fiamme Oro (RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle) e il quattro di coppia femminile di Valentina Iseppi (CC Aniene), Veronica Lisi (SC Padova), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova) e Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea). Nel primo caso, la barca formata per tre quarti dai bronzi olimpici in carica nella specialità – con Rosetti al posto di Domenico Montrone rispetto a Rio 2016 – vince con ampio margine la propria batteria davanti a Gran Bretagna e Olanda, segnando 26 centesimi in meno rispetto alla Polonia vincitrice nell’altra qualifica.

Per quanto concerne invece il quadruplo femminile, le azzurre, forti del bronzo conquistato due settimane fa a Lucerna nella tappa svizzera di Coppa del Mondo, battono Olanda e Norvegia, e registrano un tempo di mezzo secondo inferiore rispetto alla Germania, prima nell’altra batteria e che le ha precedute di pochi centesimi in terra elvetica nel loro ultimo confronto. In finale con la vittoria anche il due senza maschile, formato nuovamente da Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), terzi all’Olimpiade di Rio 2016 nella specialità, e che a Sabaudia battono la Gran Bretagna per l’accesso diretto in finale, dove troveranno tra gli altri la Croazia dei fratelli Sinkovic, dominatori della stagione. Tra le barche non olimpiche, è finale anche per i due singoli pesi leggeri maschili azzurri in gara: Martino Goretti (Fiamme Oro) passa il turno vincendo la batteria, mentre Niels Alexander Torre (SC Viareggio) accede alla finale dal recupero. Gennaro Di Mauro (CC Aniene), nel singolo senior maschile, si prende la semifinale grazie al successo in qualifica, mentre nella medesima specialità, Simone Martini (SC Padova) dopo aver chiuso al quarto posto la batteria non supera lo scoglio dei recuperi, e disputerà la finale C.

Finiscono infine ai recuperi le altre sei barche azzurre in gara: il doppio maschile di Gustavo Ferrio (CC Saturnia) e Riccardo Mattana (SC Milano) e quello di Matteo Sartori (Fiamme Gialle) e Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYCC Savoia), il doppio femminile di Alessandra Patelli (SC Padova) e Chiara Ondoli (CC Aniene) e quello di Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo) e Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), il quattro senza maschile di Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Davide Verità (AC Monate), Nicolas Castelnovo (SC Lario) e Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), e il quattro di coppia femminile di Linda De Filippis (C Gavirate), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Carmela Pappalardo (CC Aniene) e Ludovica Serafini (CC Aniene).

Domani, nella seconda giornata di gare a Sabaudia, l’Italia scenderà in acqua con 15 equipaggi, di cui sette impegnati nelle finali per l’assegnazione delle medaglie nelle specialità non olimpiche, tutte Pesi Leggeri, nei seguenti orari: 11.30 singolo femminile, 11.46 i due senza maschili, 12.02 il quattro di coppia femminile, 12.18 il quadruplo maschile, 12.34 i due singoli maschili. Alle 10.48 è in programma la semifinale del singolo maschile, mentre questi invece gli orari delle sei barche impegnate nei recuperi: 9.58 i due doppi femminili, 10.08 i due doppi maschili, 10.18 il quattro senza maschile, 11.18 il quattro di coppia femminile. Apre la giornata, alle 9.36, la finale C del singolo maschile. Domani, infine, dalle 10.25 alle 13.25 diretta streaming no stop su RAI Sport Web, mentre il canale televisivo RAI Sport HD prevede una “finestra” in diretta di un’ora e mezza delle gare con inizio alle 11.40.

Nella foto: il due senza Di Costanzo-Abagnale (canottaggio.org)

