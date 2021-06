Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Anticiclone in ulteriore rinforzo e temperature in aumento ancora di alcuni gradi tanto che per molte regioni si tratterà del fase culminante dell’ondata di caldo. Ci aspetta dunque una giornata stabile e in gran parte soleggiata, anche se con una lieve variabilità lungo le Alpi, tanto che nelle ore diurne è atteso qualche scroscio di pioggia o locale temporale. Anche lungo l’Appennino si assisterà allo sviluppo di un po’ di variabilità diurna, associata ad episodici rovesci sul settore centro-settentrionale, in esaurimento in serata. Sempre la sera tendenza ad aumento della nuvolosità da ovest sulla Sardegna. Le temperature massime si porteranno fino a 31/33°C al Nord, sul Tavoliere delle Puglia, Materano ed entroterra sardo, ma si avvertirà anche una certa sensazione di afa su Val Padana e regioni tirreniche.

METEO VENERDI’ 04 GIUGNO. Al Nord bella giornata di sole seppur con tendenza nelle ore centrali o pre serali a qualche piovasco o temporale sulle Alpi occidentali e orientali. Temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33. Al Centro giornata soleggiata con qualche annuvolamento diurno in Appennino associato a sporadici rovesci o temporali. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 28 e 32. Al Sud bel tempo prevalente con qualche innocuo annuvolamento diurno sui rilievi appenninici. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: l’alta pressione si rinforza su Toscana, Umbria e Lazio garantendo una giornata con Sole prevalente. Qualche addensamento diurno in Appennino associato a isolati piovaschi sui crinali più elevati. Nuvolosità stratificata, da sparsa a estesa in transito nel corso della serata. Temperature massime estive con punte di 29-31°C, localmente tra 31 e 32°c sulla Valla del Tevere. Venti a regime di brezza termica. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Alta pressione nella giornata di venerdì a garanzia di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in appennino associato a radi piovaschi. Nubi stratificate in transito, a partire dai settori costieri nel corso della sera. Clima caldo, con punte di 30-32°C. Graduale cedimento dell’alta pressione ad iniziare da sabato, per una giornata caratterizzata dalla presenza di maggiore nuvolosità in transito tra la notte ed il mattino, associata a deboli piogge tra Lazio e Bassa Toscana. Seguirà un pomeriggio tra sole e nubi sparse, salvo variabilità diurna sulle interne (specie Toscane) e appenniniche, dove avremo lo sviluppo di locali piovaschi. Condizioni meteo in peggioramento nella giornata di domenica, complici infiltrazioni instabili di matrice atlantica, che renderanno la giornata a tratti perturbata con rovesci diffusi e locali temporali, tra il pomeriggio e la sera, su Toscana, Umbria e Lazio. Possibili locali grandinate. Temperature massime in calo di qualche grado. Nei giorni a seguire continuerà l’instabilità tra tardo mattino e tardo pomeriggio, più spiccata e vivace sulle zone interne.

Fonte: 3B Meteo